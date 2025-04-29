Випивали та спали на підлозі — у мережі шириться відео з чиновниками КМДА

Застілля у КМДА. Фото: скриншот з відео

У соціальних мережах опублікували відео, як посадовці Київської міської державної адміністрації вживали алкогольні напої прямо на робочому місці. На кадрах видно, зокрема, заступницю мера Києва Віталія Кличка Марину Хонду.

Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналах у вівторок, 29 квітня.

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Застілля у КМДА

На відео, яке стрімко шириться мережею, видно святкування посадовців КМДА прямо на робочому місці. На кадрах вони випивали, після чого деякі лягли спати прямо на підлозі. Наразі невідомо, коли саме було зняте відео.

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За словами очільника Офісу Трансформації Максима Бахматова, ці кадри зняла камера відеоспостереження у кабінеті управління туризму КМДА. Водночас це не перший випадок "корпоративів" в адміністрації під час повномасштабної війни.

Зазначимо, що станом на зараз офіційної реакції від КМДА чи міського голови не було.

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Нагадаємо, 25 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник в День жалоби за загиблими у Святошинському районі 24 квітня влаштував святкування свого дня народження.

Також відомо, що голова КМВА Тимур Ткаченко на початку квітня відсторонив Поворозника з посади першого заступника через неналежне виконання обов'язків.

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