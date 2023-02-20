Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США arrow

Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

20 лютого 2023 09:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
На дорогах столиці помітили кортеж дипломатії США — невже Байден?
У Києві 20 лютого перекрили центр міста
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 20 лютого у столиці перекрито рух центром міста. На дорогах вже помітили кортеж дипломатії США.

Про це повідомляють українські Telegram- канали.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

10:01 Далеко не найкращий у команді: Маліновський отримав оцінку за матч проти "Тулузи"

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

09:56 ​​​​​​​Північна Корея знову запустила ракети у бік Японії: що відомо

09:41 Росія заявить про захоплення Бахмута до роковин вторгнення, незалежно від реальної ситуації, — міноборони Британії

Новина з відео

09:38 Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:24 Неймар отримав травму і може не зіграти з "Баварією" у ЛЧ

09:23 Експерти розповіли, чи варто запасатися водіям талонами на пальне

09:19 ​​​​​​​Росіяни обстріляли Харківщину: багато поранених серед мирних мешканців регіону

09:04 За крок від ядерної бомби: Іран збагатив уран до 84%

08:54 Росіяни за добу убили трьох мирних мешканців Донеччини

Новина з відео

09:38 Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Новина з відео

08:02 У Бразилії через повені та зсуви загинули вже 36 людей

Новина з відео

06:00 Масниця 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:31 Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано "приліт" у будівлю окупаційної "прокуратури"

Новина з відео

12:38 У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Актуальне по темі

None 20 Лютий 10:00

Далеко не найкращий у команді: Маліновський отримав оцінку за матч проти "Тулузи"

None 20 Лютий 09:57

​​​​​​​Північна Корея знову запустила ракети у бік Японії: що відомо

None 20 Лютий 09:39

Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

None 20 Лютий 09:21

Неймар отримав травму і може не зіграти з "Баварією" у ЛЧ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB