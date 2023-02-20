На дорогах столиці помітили кортеж дипломатії США — невже Байден?

Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США
20 лютого 2023 09:53
У Києві 20 лютого перекрили центр міста
Сьогодні, 20 лютого у столиці перекрито рух центром міста. На дорогах вже помітили кортеж дипломатії США.
Про це повідомляють українські Telegram- канали.
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