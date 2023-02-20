На дорогах столицы заметили кортеж дипломатии США – неужели Байден?

Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США
Сегодня, 20 февраля, в столице перекрыто движение по центру города. На дорогах уже был замечен кортеж дипломатии США.
Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
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Что известно
Отметим, что правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.
Также жители Киева сообщают об ограниченном движении у посольства США. Кроме того, на дорогах замечен кортеж дипломатии США.
В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, которые приехали в Киев почтить память Героев Небесной Сотни.
Стоимость такси в столице
Из-за перекрытых улиц и пробок в столице мгновенно возросла стоимость такси. Так, за поездку от улицы Леси Украинки на Крещатик придется отдать около 230 гривен, если раньше стоимость такого маршрута составляла 70 гривен.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни.