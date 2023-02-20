Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США arrow

Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

20 февраля 2023 10:09
оновлено: 10:09
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
На дорогах столицы заметили кортеж дипломатии США – неужели Байден?
В Киеве 20 февраля перекрыли центр города
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 20 февраля, в столице перекрыто движение по центру города. На дорогах уже был замечен кортеж дипломатии США.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Читайте также:

Что известно

Отметим, что правоохранители перекрыли движение транспорта в центре Киева, в частности, на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту.

Также жители Киева сообщают об ограниченном движении у посольства США. Кроме того, на дорогах замечен кортеж дипломатии США.

В сети отмечают, что движение в столице перекрыли из-за иностранных гостей, которые приехали в Киев почтить память Героев Небесной Сотни.

Стоимость такси в столице

Из-за перекрытых улиц и пробок в столице мгновенно возросла стоимость такси. Так, за поездку от улицы Леси Украинки на Крещатик придется отдать около 230 гривен, если раньше стоимость такого маршрута составляла 70 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Украине чтят память Героев Небесной Сотни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

11:39 Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly

11:36 В москву прибыл глава МИД Китая: какова цель визита

11:36 От ВИЧ до хронического бронхита: 12 болезней, которых не должно быть у военного

Новина з фото

11:35 У разведчиков одесской бригады морской пехоты поселились "аисты"

Срочная новость

11:18 Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:14 Россияне испытали в Одесской области новый тип оружия

11:14 Василий Ломаченко обратился к болельщикам и уехал из Украины

11:12 Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Чарльза III

11:03 Оккупанты с марта закрывают выезд из Бердянска: в чем причина

11:03 Возможные точечные удары: подлодка россиян наготове, — Гуменюк

Срочная новость

11:18 Президент США Джо Байден прибыл в Киев, — российский оппозиционер Марк Фейгин

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

Новина з відео

06:00 Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

Новина з відео

20:06 Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, который погиб на войне

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

Новина з відео

06:15 Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Актуальное по теме

None 20 Февраль 11:30

Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly

None 20 Февраль 11:36

В москву прибыл глава МИД Китая: какова цель визита

None 20 Февраль 11:35

От ВИЧ до хронического бронхита: 12 болезней, которых не должно быть у военного

None 20 Февраль 11:29

У разведчиков одесской бригады морской пехоты поселились "аисты"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB