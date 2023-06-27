Незабаром у Києві запрацює електронний доступ до укриттів
У Києві вже пройшов тестування електронний доступ до укриттів. Його готують до введення в експлуатацію.
Про це повідомляє КМВА.
Електронний доступ до столичних укриттів
Перший такий пристрій встановили в одному з укриттів у Дарницькому районі Києва.
Електронна система має такі варіанти відкриття дверей:
- автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;
- дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;
- фізичним "ключем";
- через пін-код, який генерується в чат-боті Telegram "Бомбосховища Києва".
За інформацією КМВА, всі ці варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Електронна система працює навіть без електроенергії, адже вона живиться власним акумулятором.
Вихід із закритого сховища безконтактний. Для цього потрібно піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер може тримати зв’язок з відвідувачами, а також контролювати справність системи.
"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але після запуску в роботу цієї першої системи ми будемо системно нарощувати обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий і безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Кличко перевірив електронні системи доступу до укриттів
Київський мер Віталій Кличко також перевірив, як працюють електронні системи доступу до столичних укриттів. За його словами, першу встановили в сховищі з площею 140 кв.м. Це укриття може вмістити в собі понад 200 осіб.
"Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3000 укриттів та сховищ", — розповів Кличко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Раніше РНБО визнала незадовільною роботу у декількох областях.