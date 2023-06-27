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Незабаром у Києві запрацює електронний доступ до укриттів

27 червня 2023 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Незабаром у Києві запрацює електронний доступ до укриттів
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві вже пройшов тестування електронний доступ до укриттів. Його готують до введення в експлуатацію.

Про це повідомляє КМВА.

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Електронний доступ до столичних укриттів

Перший такий пристрій встановили в одному з укриттів у Дарницькому районі Києва. 

Електронна система має такі варіанти відкриття дверей:

  • автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;
  • дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою;
  • фізичним "ключем";
  • через пін-код, який генерується в чат-боті Telegram "Бомбосховища Києва".
Укрытие в Киеве
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА

За інформацією КМВА, всі ці варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Електронна система працює навіть без електроенергії, адже вона живиться власним акумулятором.

Укрытие в Киеве
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА
Укрытие в Киеве
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА

Вихід із закритого сховища безконтактний. Для цього потрібно піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер може тримати зв’язок з відвідувачами, а також контролювати справність системи. 

"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але після запуску в роботу цієї першої системи ми будемо системно нарощувати обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий і безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Укрытие в Киеве
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА
Укрытие в Киеве
Електронний доступ до укриття в Києві. Фото: КМВА
Пост
Допис КМВА. Фото: скриншот

Кличко перевірив електронні системи доступу до укриттів

Київський мер Віталій Кличко також перевірив, як працюють електронні системи доступу до столичних укриттів. За його словами, першу встановили в сховищі з площею 140 кв.м. Це укриття може вмістити в собі понад 200 осіб.

"Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3000 укриттів та сховищ", — розповів Кличко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. Раніше РНБО визнала незадовільною роботу у декількох областях.

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