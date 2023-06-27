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Вскоре в Киеве заработает электронный доступ к укрытиям

27 июня 2023 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вскоре в Киеве заработает электронный доступ к укрытиям
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве уже прошел тестирование электронный доступ к укрытиям. Его готовят к введению в эксплуатацию.

Об этом сообщает КГВА.

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Электронный доступ к столичным укрытиям

Первое такое устройство установили в одном из укрытий в Дарницком районе Киева.

Электронная система имеет следующие варианты открывания дверей:

  • автоматически, когда в городе объявляется воздушная тревога;
  • дистанционно диспетчером через связь переговорного устройства;
  • физическим "ключом";
  • через пин-код, который генерируется в чат-боте Telegram "Бомбоубежища Киева".
Укрытие в Киеве
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА

По информации КГВА, все эти варианты работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ в любых условиях. Электронная система работает даже без электроэнергии, ведь она питается своим аккумулятором.

Укрытие в Киеве
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА
Укрытие в Киеве
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА

Выход из закрытого убежища бесконтактный. Для этого нужно поднести руку к сенсорной кнопке. Диспетчер может держать связь с посетителями, а также контролировать исправность системы.

"Изготовление и установка такой системы требует определенного времени и финансирования. Но, после запуска в работу этой первой системы мы будем системно наращивать оборудование такими устройствами других укрытий по столице. Киевляне и гости города должны иметь быстрый и беспрепятственный доступ к убежищам во время воздушных угроз", — рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Укрытие в Киеве
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА
Укрытие в Киеве
Электронный доступ к укрытию в Киеве. Фото: КГВА
Пост
Пост КГВА. Фото: скриншот

Кличко проверил электронные системы доступа к укрытиям

Киевский мэр Виталий Кличко также проверил, как работают электронные системы доступа к столичным укрытиям. По его словам, первую установили в убежище площадью 140 м2. Это укрытие может вместить более 200 человек.

"Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и убежища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги. Всего в Киеве планируем установить системы в почти 3000 укрытий и убежищ", — рассказал Кличко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа. Ранее СНБО признал неудовлетворительной работу в нескольких областях.

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