Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Загибель киян біля укриття: суд відправив під домашній арешт чиновника КМДА arrow

Загибель киян біля укриття: суд відправив під домашній арешт чиновника КМДА

21 червня 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Загибель киян біля укриття: суд відправив під домашній арешт чиновника КМДА
Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в суді. Фото: Суспільне
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Аргументи обвинувачення

Представниця Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина, виступаючи в судовому засіданні щодо обрання для директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука запобіжного заходу, заявила, що той:

  • не визначив реальні потреби фонду укриттів у Києві; 
  • не надав пропозицій щодо формування бюджету міста у цьому питанні;
  • не організував роботу щодо створення захисних споруд;
  • не забезпечив дієвий контроль над укриттями.

Тому Луцишина закликала суд обрати Ткачуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслету.

Коментар чиновника і адвокатів

Адвокати чиновника, як і сам Роман Ткачук, заявили, що ця підозра є необґрунтованою.

"Практика показує, навіть коли ми проводимо перевірку, з укриттям все в порядку, є укриття, двері відчинені. Але, на жаль, під час повітряної тривоги за якимось, можливо людським, чинником двері не відчиняються, і мешканці не отримують доступу", — пояснив директор Департаменту КМДА.

Рішення суду

У підсумку Голосіївський районний суд підтримав пропозицію обвинувачення у повному обсязі.

Романа Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт і одягнули на нього електронний браслет.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB