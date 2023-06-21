Загибель киян біля укриття: суд відправив під домашній арешт чиновника КМДА
Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє Суспільне.
Аргументи обвинувачення
Представниця Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина, виступаючи в судовому засіданні щодо обрання для директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука запобіжного заходу, заявила, що той:
- не визначив реальні потреби фонду укриттів у Києві;
- не надав пропозицій щодо формування бюджету міста у цьому питанні;
- не організував роботу щодо створення захисних споруд;
- не забезпечив дієвий контроль над укриттями.
Тому Луцишина закликала суд обрати Ткачуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслету.
Коментар чиновника і адвокатів
Адвокати чиновника, як і сам Роман Ткачук, заявили, що ця підозра є необґрунтованою.
"Практика показує, навіть коли ми проводимо перевірку, з укриттям все в порядку, є укриття, двері відчинені. Але, на жаль, під час повітряної тривоги за якимось, можливо людським, чинником двері не відчиняються, і мешканці не отримують доступу", — пояснив директор Департаменту КМДА.
Рішення суду
У підсумку Голосіївський районний суд підтримав пропозицію обвинувачення у повному обсязі.
Романа Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт і одягнули на нього електронний браслет.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.