Загибель киян біля укриття: суд відправив під домашній арешт чиновника КМДА

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в суді. Фото: Суспільне

Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє Суспільне.

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Аргументи обвинувачення

Представниця Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина, виступаючи в судовому засіданні щодо обрання для директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука запобіжного заходу, заявила, що той:

не визначив реальні потреби фонду укриттів у Києві;

не надав пропозицій щодо формування бюджету міста у цьому питанні;

не організував роботу щодо створення захисних споруд;

не забезпечив дієвий контроль над укриттями.

Тому Луцишина закликала суд обрати Ткачуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслету.

Коментар чиновника і адвокатів

Адвокати чиновника, як і сам Роман Ткачук, заявили, що ця підозра є необґрунтованою.

"Практика показує, навіть коли ми проводимо перевірку, з укриттям все в порядку, є укриття, двері відчинені. Але, на жаль, під час повітряної тривоги за якимось, можливо людським, чинником двері не відчиняються, і мешканці не отримують доступу", — пояснив директор Департаменту КМДА.

Рішення суду

У підсумку Голосіївський районний суд підтримав пропозицію обвинувачення у повному обсязі.

Романа Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт і одягнули на нього електронний браслет.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.