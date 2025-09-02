Викрито схеми розкрадання земель на Жуковому острові в Києві - деталі

Будівництво на Жуковому острові. Фото: Прокуратура України

У Києві правоохоронці викрили схему, за якою підозрювані хотіли заволодіти землею на Жуковому острові площею понад 11 га та вартістю понад 40 млн гривень. До схеми заволодіння землею було залучено кілька приватних товариств.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у вівторок, 2 вересня.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі схеми

Зазначається, що прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 44-річній директорці приватного товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та розпочало там будівництво з метою надалі отримати землі у користування на законних підставах.

"До схеми заволодіння землею було залучено кілька приватних товариств, а також проведено реєстрацію прав власності на нерухомість на острові, якої насправді не існує", — йдеться в повідомленні.

Зловмисники розпочали незаконне будівництво. Фото: Прокуратура України



Встановлено, що перше приватне підприємство, яке займалося намивом піску, ще у 2014 році просило Київраду відвести їм земельну ділянку під обслуговування маленької будівлі, тож їм відмовили.

"Надалі, щоб збільшити свої шанси на виділення землі, це товариство зареєструвало за собою право власності на неіснуючі будівлі (склади піску). Після цього вигадану "нерухомість" продають фірмі підозрюваної, яка згодом змінює її назву. Ця фірма починає самовільно будувати на острові нерухомість, яка "на папері" вже була", — повідомляють в прокуратурі.

Жуків острів. Фото: Прокуратура України



Ці недобудови згодом мали продати ще одній фірмі, яка вже як власник будівель отримує право звертатися до Київради за виділенням землі на законних підставах — як власник нерухомості.

Проте схему заволодіння землею реалізувати не вдалося, її викрили правоохоронці.

Наразі керівниці товариства, яка розпочала незаконне будівництво на острові, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 КК України, а саме у сприянні шляхом обману та підробки офіційних документів набуттю товариством права отримати у власність або користування землю для обслуговування житлових будинків чи споруд.

Будівля на Жуковому острові. Фото: Прокуратура України

Слідство триває, встановлюються інші учасники, причетні до вчинення злочину.

