Головна Київ У Києві прокуратура веде сотні справ щодо комунальної землі

У Києві прокуратура веде сотні справ щодо комунальної землі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:37
У Києві прокуратура веде сотні позовів за комунальну землю
Місто Київ. Фото: РБК-Україна

У Києві тривають сотні судових процесів щодо незаконно зайнятих комунальних ділянок, де без необхідних дозволів зводять розважальні об’єкти та іншу нерухомість. Прокуратура наголошує, що справи нерідко тривають роками, однак рішення ухвалюються на користь громади і далі мають виконуватися міськими органами.

Про це речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла в ефірі "Київського часу" у четвер, 21 серпня.

Читайте також:

Сотні позовів за комунальну землю у столиці

За словами речниці, прокуратура супроводжує значну кількість позовів щодо повернення міських земель, які були зайняті або забудовані без рішень власника — територіальної громади. Частина ділянок використовується для розважальних закладів та інших об’єктів, зведених у порушення містобудівних процедур.

"І такі судові справи тривають роками. Але зрештою ми виграємо ці позови. І далі вже питання до органів, які мають виконувати рішення суду", — зазначила Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу".

Речниця підкреслила, що проблемою залишається тривале ігнорування порушень з боку міської влади, тоді як громадяни можуть і мають повідомляти про незаконні дії на землі громади. Першим кроком у таких ситуаціях має бути звернення саме до органів місцевого самоврядування, адже земля перебуває у комунальній власності.

"Це завдання власника — контролювати й реагувати на порушення. Прокуратура вже входить в справу, коли ми бачимо, що власник не діє. І тоді ми звертаємося з позовом до суду, де ми просимо, наприклад, визнати бездіяльність КМДА", — сказала Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу".

У прокуратурі додають, що позови спрямовані на відновлення прав громади, демонтаж незаконних об’єктів і повернення ділянок у законне користування. Окремі справи вже пройшли кілька судових інстанцій, і зараз ключове — своєчасне виконання рішень компетентними органами.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва й через три тижні після руйнівного удару російської ракети люди змушені жити в майже критичних умовах

Раніше ми також інформували, що правоохоронці викрили схему розкрадання коштів під час реставраційних робіт у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

Київ суд земля забудова прокуратура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
