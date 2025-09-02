Разоблачены схемы хищения земель на Жуковом острове в Киеве - детали

Строительство на Жуковом острове. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве правоохранители разоблачили схему, по которой подозреваемые хотели завладеть землей на Жуковом острове площадью более 11 га и стоимостью более 40 млн гривен. К схеме завладения землей было привлечено несколько частных обществ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура во вторник, 2 сентября.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Детали схемы

Отмечается, что прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 44-летнему директору частного общества, которое самовольно захватило земли Жукова острова и начало там строительство с целью в дальнейшем получить земли в пользование на законных основаниях.

"К схеме завладения землей было привлечено несколько частных обществ, а также проведена регистрация прав собственности на недвижимость на острове, которой на самом деле не существует", — говорится в сообщении.

Злоумышленники начали незаконное строительство. Фото: Прокуратура Украины



Установлено, что первое частное предприятие, которое занималось намывом песка, еще в 2014 году просило Киевсовет отвести им земельный участок под обслуживание маленького здания, поэтому им отказали.

"В дальнейшем, чтобы увеличить свои шансы на выделение земли, это общество зарегистрировало за собой право собственности на несуществующие здания (склады песка). После этого вымышленную "недвижимость" продают фирме подозреваемой, которая впоследствии меняет ее название. Эта фирма начинает самовольно строить на острове недвижимость, которая "на бумаге" уже была", — сообщают в прокуратуре.

Жуков остров. Фото: Прокуратура Украины



Эти недострои впоследствии должны были продать еще одной фирме, которая уже как владелец зданий получает право обращаться в Киевсовет за выделением земли на законных основаниях — как владелец недвижимости.

Однако схему завладения землей реализовать не удалось, ее разоблачили правоохранители.

Сейчас руководительнице общества, которая начала незаконное строительство на острове, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 УК Украины, а именно в содействии путем обмана и подделки официальных документов приобретению обществом права получить в собственность или пользование землю для обслуживания жилых домов или сооружений.

Здание на Жуковом острове. Фото: Прокуратура Украины

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники, причастные к совершению преступления.

Напомним, недавно сообщалось, что Приморский суд Одессы вернул Украине земли гражданки РФ, которая не выполнила требование украинского законодательства.

Также мы писали, что в Киеве прокуратура ведет сотни дел по коммунальной земле. Часть участков используется для развлекательных заведений и других объектов, возведенных в нарушение градостроительных процедур.