Нічна атака Києва 8 серпня — внаслідок обстрілів є поранений

Удар російського безпілотника по Києву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупанти вже третю ніч поспіль атакують Київ та область. Уночі 8 серпня загарбники випустили на столицю ударні дрони, внаслідок падіння уламків поранення отримала одна людина.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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"Ворог не полишає свої спроби атакувати нашу область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч — понад вісім годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — розповів Попко.

Водночас він додав, що внаслідок падіння уламків збитого дрона, одна людина отримала осколкове поранення ноги. Крім того, в двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди.

Як відомо, в будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

"Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки", — підкреслив начальник ОВА.