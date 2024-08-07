Ночная атака Киева 8 августа — в результате обстрелов есть раненный

Удар российского беспилотника по Киеву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские оккупанты уже третью ночь подряд атакуют Киев и область. Ночью 7 августа захватчики выпустили на столицу ударные дроны, в результате падения обломков ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Последствия ударов по Киеву и области 7 августа

"Враг не оставляет свои попытки атаковать нашу область уже три ночи подряд. На этот раз Киевская область была атакована БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь — более восьми часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", — рассказал Попко.

В то же время он добавил, что в результате падения обломков сбитого дрона один человек получил осколочное ранение ноги. Кроме того, в двух громадах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственного сооружения.

Как известно, в домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы.

"Пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий атаки", — подчеркнул начальник ОВА.