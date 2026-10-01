Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нічна атака на Київ: постраждав чоловік, сталися пожежі

Нічна атака на Київ: постраждав чоловік, сталися пожежі

Ua ru
1 жовтня 2026 08:29
Нічна атака на Київ 1 жовтня: постраждав чоловік, сталися займання
Люди на місці ворожого удару. Фото: ДСНС

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого постраждав чоловік, а в двох районах столиці виникли пожежі. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували займання у складській будівлі в Оболонському районі та в приміщенні житлового будинку в Солом’янському районі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Реклама
  • Кияни біля місця удару після нічної атаки 1 жовтня
    Люди біля місця події після російської атаки. Фото: ДСНС
  • Пожежа після російської атаки на Київ 1 жовтня
    Рятувальники працюють на місці пожежі у Києві. Фото: ДСНС
1 / 2
  • Кияни біля місця удару після нічної атаки 1 жовтня
  • Пожежа після російської атаки на Київ 1 жовтня

Наслідки атаки на Київ

У Солом’янському районі через ворожу атаку загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь також поширився на припарковані поруч автомобілі.

Пожежу рятувальники ліквідували на площі 80 квадратних метрів.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу також ліквідували. Одного постраждалого передали медикам.

Читайте також:
  • Горілі автомобілі після нічної атаки на Київ 1 жовтня
    Автомобілі, пошкоджені внаслідок нічної атаки. Фото: ДСНС
  • Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у Києві 1 жовтня
    Рятувальники працюють на місці влучання у столиці. Фото: ДСНС
  • Рятувальники гасять пожежу після удару по Києву 1 жовтня
    Робота рятувальників після нічного удару по Києву. Фото: ДСНС
1 / 3
  • Горілі автомобілі після нічної атаки на Київ 1 жовтня
  • Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у Києві 1 жовтня
  • Рятувальники гасять пожежу після удару по Києву 1 жовтня

Що відомо про інші наслідки

За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки внаслідок атаки також впали на відкритій території в Оболонському районі.

У Печерському районі уламки впали на відкритій території, повідомляли в КМВА. Мер Києва Віталій Кличко також зазначав, що в районі зафіксували влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу.

Скільки людей постраждало

Наразі ДСНС повідомляє про одного постраждалого внаслідок нічної атаки на столицю.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти четверга, 1 жовтня, російські військові завдали ударів по Києву. Під обстрілом опинилися два райони столиці, де виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що протягом вересня 2026 року російські окупанти завдали масованих ударів по території Київської області. Внаслідок обстрілів загинули 17 цивільних осіб, а понад 80 отримали поранення. Правоохоронці зареєстрували понад 330 кримінальних правопорушень, пов'язаних із воєнними злочинами Росії.

Київ пожежа обстріли війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації