Нічна атака на Київ 1 жовтня: постраждав чоловік, сталися займання

Люди на місці ворожого удару. Фото: ДСНС

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого постраждав чоловік, а в двох районах столиці виникли пожежі. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували займання у складській будівлі в Оболонському районі та в приміщенні житлового будинку в Солом’янському районі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Люди біля місця події після російської атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі у Києві. Фото: ДСНС 1 / 2



Наслідки атаки на Київ

У Солом’янському районі через ворожу атаку загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь також поширився на припарковані поруч автомобілі.

Пожежу рятувальники ліквідували на площі 80 квадратних метрів.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу також ліквідували. Одного постраждалого передали медикам.

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Рятувальники працюють на місці влучання у столиці. Фото: ДСНС

Робота рятувальників після нічного удару по Києву. Фото: ДСНС 1 / 3





Що відомо про інші наслідки

За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки внаслідок атаки також впали на відкритій території в Оболонському районі.

У Печерському районі уламки впали на відкритій території, повідомляли в КМВА. Мер Києва Віталій Кличко також зазначав, що в районі зафіксували влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу.

Скільки людей постраждало

Наразі ДСНС повідомляє про одного постраждалого внаслідок нічної атаки на столицю.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти четверга, 1 жовтня, російські військові завдали ударів по Києву. Під обстрілом опинилися два райони столиці, де виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що протягом вересня 2026 року російські окупанти завдали масованих ударів по території Київської області. Внаслідок обстрілів загинули 17 цивільних осіб, а понад 80 отримали поранення. Правоохоронці зареєстрували понад 330 кримінальних правопорушень, пов'язаних із воєнними злочинами Росії.