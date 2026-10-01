Росія у вересні вбила 17 цивільних на Київщині: прокуратура зафіксувала понад 330 злочинів

Російський обстріл Київщини. Фото: ДСНС

Протягом вересня 2026 року російські окупанти завдали масованих ударів по території Київської області. Внаслідок обстрілу загинули 17 цивільних осіб, а понад 80 отримали поранення. Правоохоронці зареєстрували понад 330 кримінальних правопорушень, пов'язаних із воєнними злочинами Росії.

Про це заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Російські обстріли Київщини у вересні

У ніч проти 30 вересня російські окупанти знову атакували Київ балістикою та дронами. Зокрема, у столиці загинули троє людей, також є поранені. Крім того, ракетно-дронової атаки зазнала й Київська область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Сітар зазначив, що працівники прокуратури збирають доказову базу для подальшого предʼявлення процесуальних статусів тим особам, які причетні до цих обстрілів. За його словами, російські атаки продовжуються цілодобово. Зокрема, у Вишгородському районі сталося влучання в приватний житловий будинок. Ушкоджень зазнали і Броварський та Обухівський райони. Також є влучання в критичну інфраструктуру на території Київської області.

"З приводу обʼєктів критичної інфраструктури я розкрити не можу, це таємниця досудового розслідування. З приводу того, що ми бачили сьогодні, то це приватні будинки, це обʼєкти автозаправочних станцій, це складські приміщення, логістичні центри. Можна лише сказати, що, наприклад, за вересень нами зафіксовано понад 60 влучань в обʼєкти складських приміщень, логістичних центрів та інших виробничих приміщень, які і зруйновані, і пошкоджені. Це лише за вересень", — розповів Сітар.

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Загалом упродовж першого місяця осені зареєстровано понад 330 кримінальних правопорушень, повʼязаних з обстрілами з боку РФ.

За словами Сітара, для органів прокуратури пріоритетним напрямом роботи є притягнення до відповідальності осіб, які причетні до обстрілів. Він наголосив, що кожен такий випадок — це не просто чергова статистика.

"Це кримінальне провадження, це доказова база, це цілодобова робота, яка формується з перших хвилин після обстрілів. Я ще раз хочу зауважити, що співробітники прокуратури спільно з слідчо-оперативними групами займаються безпосередньо після влучання по тим чи іншим об'єктам, документуванням цих злочинів, фіксацією, документують завдану шкоду цивільному населенню, завдану шкоду цивільній інфраструктурі", — розповів заступник керівника Київської обласної прокуратури.

Він зазначив, що наступний крок це засудження, зокрема заочне. Спочатку оголошується підозра, а після проведення відповідних експертиз справу скеровують до суду, який розглядає та заочно засуджує підозрюваних.

Аби подати інформацію в міжнародні органи, необхідно спочатку пройти Інститут національного судочинства — засудити військових злочинців у національних судах, а згодом розглядати ці провадження на міжнародному рівні. Сітара зауважив, що це дуже важкий та довгий процес, але він триває.

"Від себе особисто я дійсно вірю в те, що справедливість вона має, скажімо так, взяти вверх, і всім воєнним злочинам має бути надана оцінка, і особи, які до них причетні, мають бути засуджені. Але на все потрібен свій час", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 30 вересня у Святошинському районі Києва внаслідок влучання російської ракети був знищений приватний будинок, після чого загорілася одноповерхова споруда. Під уламками загинули дві жінки, а ще одна постраждала померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги. Під завалами опинилися представники трьох поколінь однієї родини.

Крім того, сьогодні Росія пошкодила генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції. У компанії не повідомили, які саме частини станції зазнали пошкоджень і наскільки значними вони є. Водночас фахівці мають встановити необхідний обсяг подальших ремонтних робіт.