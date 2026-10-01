Ночная атака на Киев 1 октября: пострадал мужчина, произошли возгорания

Люди на месте вражеского удара. Фото: ГСЧС

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего пострадал мужчина, а в двух районах столицы возникли пожары. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорания в складском здании в Оболонском районе и в помещении жилого дома в Соломенском районе, пострадавшего передали медикам.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Люди возле места происшествия после российского нападения. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара в Киеве. Фото: ГСЧС 1 / 2



Последствия атаки на Киев

В Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелось помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь также распространился на припаркованные рядом автомобили.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.

В Оболонском районе произошло масштабное возгорание в складском здании. Пожар также был ликвидирован. Один пострадавший был передан медикам.

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Автомобили, повреждённые в результате ночного нападения. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте удара в столице. Фото: ГСЧС

Работа спасателей после ночного удара по Киеву. Фото: ГСЧС 1 / 3





Что известно о других последствиях

По информации Киевской городской военной администрации, в результате атаки обломки также упали на открытой территории в Оболонском районе.

В Печерском районе обломки упали на открытой территории, сообщали в КГВА. Мэр Киева Виталий Кличко также отмечал, что в районе зафиксировали попадание БПЛА в территорию нежилого комплекса.

Сколько человек пострадало

На данный момент ГСЧС сообщает об одном пострадавшем в результате ночной атаки на столицу.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на четверг, 1 октября, российские военные нанесли удары по Киеву. Под обстрелом оказались два района столицы, где возникли пожары.

Также Новини.LIVE писали о том, что в течение сентября 2026 года российские оккупанты нанесли массированные удары по территории Киевской области. В результате обстрелов погибли 17 гражданских лиц, а более 80 получили ранения. Правоохранители зарегистрировали более 330 уголовных правонарушений, связанных с военными преступлениями России.