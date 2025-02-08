ППО знищила дрони над Києвом 8 лютого — де впали уламки БпЛА

Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 10 лютого Київ знову зазнав атаки ворожих безпілотників. Завдяки злагодженій роботі ППО всі ворожі цілі було знищено, проте уламки одного з дронів впали в Дарницькому районі столиці, спричинивши пошкодження.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Зафіксовано руйнування фасаду житлового будинку та вибиті вікна. Також уламки пошкодили кілька автомобілів і огорожу в приватному секторі. На щастя, постраждалих немає.

На місці оперативно працювали правоохоронці, рятувальники та міські служби, які швидко ліквідували наслідки атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації висловив подяку воїнам ППО, рятувальникам і комунальникам за їхню роботу у боротьбі з російською загрозою.

Нагадаємо, у Сумах дрон-камікадзе вранці, 8 лютого, вдарив по житловому будинку.

Тим часом у Херсоні росіяни атакували житловий квартал, люди зазнали травм.