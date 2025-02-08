ПВО уничтожила дроны над Киевом 8 февраля — где упали обломки БпЛА

Работники ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 10 февраля Киев снова подвергся атаке вражеских беспилотников. Благодаря слаженной работе ПВО все вражеские цели были уничтожены, однако обломки одного из дронов упали в Дарницком районе столицы, вызвав повреждения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Зафиксировано разрушение фасада жилого дома и выбитые окна. Также обломки повредили несколько автомобилей и ограждение в частном секторе. К счастью, пострадавших нет.

На месте оперативно работали правоохранители, спасатели и городские службы, которые быстро ликвидировали последствия атаки. Начальник Киевской городской военной администрации выразил благодарность воинам ПВО, спасателям и коммунальщикам за их работу в борьбе с российской угрозой.

Напомним, в Сумах дрон-камикадзе утром, 8 февраля, ударил по жилому дому.

Тем временем в Херсоне россияне атаковали жилой квартал, люди получили травмы.