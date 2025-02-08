У Києві та області оголошена повітряна тривога через атаку БПЛА

Робота ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України та в найближчих містечках оголошена повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи, а місцева влада закликає всіх спуститись до укриттів.

Про це повідомляють у КМВА та Київ ІНФО.

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В чому причина вибухів

За інформацією КМВА, гучні вибухи є наслідком роботи ППО столичного регіону. Канал Київ ІНФО попереджає про рух ворожих безпілотників.

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