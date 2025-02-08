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У Києві та області чутні вибухи — всім треба пройти до укриттів

8 лютого 2025 00:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві та області оголошена повітряна тривога через атаку БПЛА
Робота ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У столиці України та в найближчих містечках оголошена повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи, а місцева влада закликає всіх спуститись до укриттів. 

Про це повідомляють у КМВА та Київ ІНФО.

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В чому причина вибухів

За інформацією КМВА, гучні вибухи є наслідком роботи ППО столичного регіону. Канал Київ ІНФО попереджає про рух ворожих безпілотників.

На зараз Київщина:

  • 1х БпЛА курсом на Васильків; 
  • 2х БпЛА повз Березань;
  • 1х БпЛА повз Українку; 
  • 1х БпЛА курсом на Толокунь;
  • 1х БпЛА курсом на Дятитки. 

Київ безпілотники ППО повітряна тривога війна в Україні атака Шахед
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