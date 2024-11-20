Обстріли Києва 20 листопада — у двох районах впали уламки

Дим від вибухів у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупаційні війська у ніч проти 20 листопада атакували Київ ударними дронами. Прямих влучань не зафіксовано, але внаслідок роботи протиповітряної оборони є падіння уламків у двох районах.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що внаслідок ранкової атаки російськими дронами по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах.

Подільський район

Тут падіння уламків сталося на автомобіль, однак пожежі не виявлено. Також в цьому районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в нежитловому приміщенні. Решта з’ясовується.

Оболонський район

У цьому районі уламки впали на відкритій території. Без наслідків. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 19 листопада окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Внаслідок цього постраждали 12 людей.

Крім того, вночі 19 листопада загарбники атакували Сумщину. У Глухові ворожий дрон поцілив у гуртожиток, де проживала жінка з двома дітьми. Вони загинули під завалами.