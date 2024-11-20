Обстрелы Киева 20 ноября — в двух районах упали обломки

Ночная атака на Киев — в нескольких районах упали обломки
Российские оккупационные войска в ночь на 20 ноября атаковали Киев ударными дронами. Прямые попадания не зафиксированы, но в результате работы противовоздушной обороны есть падение обломков в двух районах.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
Последствия ночной атаки на Киев
В КМВА рассказали, что в результате утренней атаки российскими дронами по столице зафиксировано падение обломков в двух районах.
- Подольский район
Здесь падение обломков произошло на автомобиль, однако пожар не обнаружен. Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. Остальное выясняются.
- Оболонский район
В этом районе обломки упали на открытой территории. Без последствий. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 19 ноября оккупанты ударили по центральной части Харькова. В результате пострадали 12 человек.
Кроме того, ночью 19 ноября захватчики атаковали Сумскую область. В Глухове вражеский дрон попал в общежитие, где проживала женщина с двумя детьми. Они погибли под завалами.
Читайте Новини.LIVE!