Обстрелы Киева 20 ноября — в двух районах упали обломки

Дым от взрывов в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские оккупационные войска в ночь на 20 ноября атаковали Киев ударными дронами. Прямые попадания не зафиксированы, но в результате работы противовоздушной обороны есть падение обломков в двух районах.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА рассказали, что в результате утренней атаки российскими дронами по столице зафиксировано падение обломков в двух районах.

Подольский район

Здесь падение обломков произошло на автомобиль, однако пожар не обнаружен. Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении. Остальное выясняются.

Оболонский район

В этом районе обломки упали на открытой территории. Без последствий. Информация о пострадавших не поступала.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, 19 ноября оккупанты ударили по центральной части Харькова. В результате пострадали 12 человек.

Кроме того, ночью 19 ноября захватчики атаковали Сумскую область. В Глухове вражеский дрон попал в общежитие, где проживала женщина с двумя детьми. Они погибли под завалами.