Обстріл Бориспільського і Броварського районів: кількість постраждалих

Наслідки російської атаки на Київ 20 серпня. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська завдали у ніч проти 20 серпня масованого комбінованого удару по Київщині, застосувавши безпілотники та ракети різних типів. Унаслідок нічного терору у Броварському районі загинула людина. Оновилися дані щодо кількості постраждалих та їх стану.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані ДСНС Київщини та начальника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Наслідки російської атаки по Київській області 20 серпня

Цієї ночі населені пункти Київської області опинилися під масованим ударом російських крилатих і балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Рятувальники гасять пожежу в зруйнованому приватному будинку. Фото: ДСНС

Найбільше від комбінованої атаки постраждали Броварський та Бориспільський райони. Станом на 07:00 ранку керівник обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про одного загиблого мешканця Броварщини. Ще одна людина в цьому ж районі отримала травми.

Пожежа в приватному будинку. Фото: ДСНС

Водночас у Бориспільському районі поранень різного ступеня тяжкості зазнали шестеро цивільних. Чотирьох із них довелося терміново госпіталізувати до місцевої лікарні з різаними та осколковими ранами.

Читайте також:

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Ворожі прильоти та падіння уламків спричинили суттєві руйнування інфраструктури. Лише на території Бориспільського району пошкоджень зазнали 14 приватних осель, одна багатоповерхівка, автозаправна станція та чотири складські приміщення. Відомо, що від вибухів вісім автомобілів було серйозно пошкоджено.

На місцях влучань зайнялися масштабні пожежі. Рятувальники гасили вогонь на території двох об'єктів паливної інфраструктури, у житловому секторі та на складах.

Новини.LIVE повідомляли, що нічні російські атаки призвели до пошкодження об'єктів залізниці у Київській області. Залізничники були змушені терміново змінити графіки та схеми сполучення приміських електричок, які курсують до Києва.

Тим часом масований наліт на Київ за останніми даними забрав життя 12 людей, а ще 33 містян отримали травми й поранення різного ступеня важкості. Руйнувань та пошкоджень зазнали цивільні будівлі в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах міста.