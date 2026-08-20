Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нічна атака на Київщину: зруйновані будинки, є жертва

Нічна атака на Київщину: зруйновані будинки, є жертва

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 09:43
Обстріл Бориспільського і Броварського районів: кількість постраждалих
Наслідки російської атаки на Київ 20 серпня. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська завдали у ніч проти 20 серпня масованого комбінованого удару по Київщині, застосувавши безпілотники та ракети різних типів. Унаслідок нічного терору у Броварському районі загинула людина. Оновилися дані щодо кількості постраждалих та їх стану.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані ДСНС Київщини та начальника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Наслідки російської атаки по Київській області 20 серпня

Цієї ночі населені пункти Київської області опинилися під масованим ударом російських крилатих і балістичних ракет, а також ударних безпілотників.

Атака на Київську область
Рятувальники гасять пожежу в зруйнованому приватному будинку. Фото: ДСНС

Найбільше від комбінованої атаки постраждали Броварський та Бориспільський райони. Станом на 07:00  ранку керівник обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про одного загиблого мешканця Броварщини. Ще одна людина в цьому ж районі отримала травми.

Обстріл Києва 20 серпня
Пожежа в приватному будинку. Фото: ДСНС

Водночас у Бориспільському районі поранень різного ступеня тяжкості зазнали шестеро цивільних. Чотирьох із них довелося терміново госпіталізувати до місцевої лікарні з різаними та осколковими ранами.

Читайте також:
Наслідки атак РФ 20 серпня
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Ворожі прильоти та падіння уламків спричинили суттєві руйнування інфраструктури. Лише на території Бориспільського району пошкоджень зазнали 14 приватних осель, одна багатоповерхівка, автозаправна станція та чотири складські приміщення. Відомо, що від вибухів вісім автомобілів було серйозно пошкоджено. 

На місцях влучань зайнялися масштабні пожежі. Рятувальники гасили вогонь на території двох об'єктів паливної інфраструктури, у житловому секторі та на складах. 

Новини.LIVE повідомляли, що нічні російські атаки призвели до пошкодження об'єктів залізниці у Київській області. Залізничники були змушені терміново змінити графіки та схеми сполучення приміських електричок, які курсують до Києва.

Тим часом масований наліт на Київ за останніми даними забрав життя 12 людей, а ще 33 містян отримали травми й поранення різного ступеня важкості. Руйнувань та пошкоджень зазнали цивільні будівлі в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах міста.

Київ Київська область обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації