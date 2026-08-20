Київ атакували вночі: 11 людей загинули, 33 постраждали

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня загинули 12 людей, ще 33 мешканці столиці постраждали. Пошкодження зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. Зокрема, постраждали житлові будинки, школа та дитяча лікарня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Звернення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Київ

У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові та складські приміщення. У Святошинському районі зафіксували руйнування приміщень на території нежитлової забудови. Також там загорілися складські приміщення.

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Найбільше пошкоджень зафіксували у Солом’янському районі. Там сталося руйнування верхніх поверхів та загоряння у дев’ятиповерховому житловому будинку. Пожежу вже ліквідували. Поруч із будинком вибило вікна у чотирьох житлових будівлях. За іншою адресою через падіння уламків загорілася чотириповерхова будівля на рівні останніх поверхів.

Рятувальники на місці атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Також у Солом’янському районі пошкоджені школа та приміщення дитячої лікарні. У медичному закладі вибило вікна, а на території горіли автомобілі. Пожежу ліквідували. Крім того, пошкоджені гаражі.

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Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Станом на 08:30 20 серпня відомо про загибель 12 людей, ще 33 мешканці Києва постраждали. На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 20 серпня були пошкоджені цивільні об’єкти у трьох районах столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки на Київ у місті зафіксували пожежі, руйнування та падіння уламків. Водночас зранку 20 серпня столиця знову перебувала під ударом російських безпілотників.