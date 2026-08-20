Вибухи у Києві 20 серпня через дрони

У Києві лунають нові вибухи: місто під ударом дронів
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Звуки вибухів в Києві зранку 20 серпня
"У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", — йдеться у повідомленні КМВА в Telegram о 06:17.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Київ летить реактивний дрон.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах міста виникли пожежі, пошкоджені будівлі, є загиблі та постраждалі.
Також ми писали, що два райони столиці частково залишилися без світла.