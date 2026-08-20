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Головна Київ У Києві лунають нові вибухи: місто під ударом дронів

У Києві лунають нові вибухи: місто під ударом дронів

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 06:26
Вибухи у Києві 20 серпня через дрони
Військовий цілиться. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 20 серпня. Росіяни намагаються атакувати дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Звуки вибухів в Києві зранку 20 серпня

"У столиці працюють сили ППО. Небезпека зберігається, тому закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", — йдеться у повідомленні КМВА в Telegram о 06:17.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Київ летить реактивний дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:26 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах міста виникли пожежі, пошкоджені будівлі, є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що два райони столиці частково залишилися без світла.

Київ вибух обстріли ППО дрон Шахід-136
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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