Обстріл Києва 29 серпня — які наслідки атаки

Нічна атака окупантів на Київ — поліцейські показали наслідки
Російські окупанти у ніч проти на 29 серпня атакували Київ. Внаслідок обстрілу у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Facebook.
Нічна атака окупантів на Київ
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі.
Також частини російських БпЛА виявлено в декількох місцях Дніпровського району. Наразі їх оглядають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції.
"На щастя, в усіх випадках обійшлось без постраждалих. На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби столичної поліції", — йдеться у повідомленні.
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