Обстріл Києва 29 серпня — які наслідки атаки

Наслідки нічної атаки окупантів на Київ 29 серпня. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Російські окупанти у ніч проти на 29 серпня атакували Київ. Внаслідок обстрілу у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Facebook.

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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені три квартири багатоповерхового будинку в Голосіївському районі та два приватних будинки в Деснянському районі.

Наслідки нічної атаки окупантів на Київ 29 серпня. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Також частини російських БпЛА виявлено в декількох місцях Дніпровського району. Наразі їх оглядають спеціалісти вибухотехнічної служби поліції.

"На щастя, в усіх випадках обійшлось без постраждалих. На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби столичної поліції", — йдеться у повідомленні.