Обстрел Киева 29 августа — какие последствия атаки

Ночная атака оккупантов на Киев — полицейские показали последствия
Российские оккупанты в ночь на 29 августа атаковали Киев. В результате обстрела в трех районах столицы зафиксированы повреждения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.
Ночная атака оккупантов на Киев
По предварительной информации, в результате обстрела повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.
Также части российских БпЛА обнаружены в нескольких местах Днепровского района. В настоящее время их осматривают специалисты взрывотехнической службы полиции.
"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы столичной полиции", — говорится в сообщении.
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