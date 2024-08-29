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Ночная атака оккупантов на Киев — полицейские показали последствия

29 августа 2024 13:30
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Киева 29 августа — какие последствия атаки
Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 29 августа. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в ночь на 29 августа атаковали Киев. В результате обстрела в трех районах столицы зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.

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Ночная атака оккупантов на Киев

По предварительной информации, в результате обстрела повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.

Обстрел Киева 29 августа
Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 29 августа. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Также части российских БпЛА обнаружены в нескольких местах Днепровского района. В настоящее время их осматривают специалисты взрывотехнической службы полиции.

"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы столичной полиции", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

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