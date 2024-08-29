Обстрел Киева 29 августа — какие последствия атаки

Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 29 августа. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Российские оккупанты в ночь на 29 августа атаковали Киев. В результате обстрела в трех районах столицы зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook.

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По предварительной информации, в результате обстрела повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.

Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 29 августа. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Также части российских БпЛА обнаружены в нескольких местах Днепровского района. В настоящее время их осматривают специалисты взрывотехнической службы полиции.

"К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы столичной полиции", — говорится в сообщении.