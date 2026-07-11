Атака РФ на Київ 11 липня: 10 постраждалих, серед них дитина, у трьох районах сталися пожежі

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

В ніч проти 11 липня російські війська втретє за тиждень здійснили атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці постраждали 10 людей, серед них одна дитина.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Атака РФ на Київ 11 липня

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксували влучання, пожежі та пошкодження цивільних об’єктів.

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у триповерхову офісну та складську будівлю. Через це виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Також в іншій частині району вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.

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У Дарницькому районі після влучання у проїжджу частину загорілася електрощитова система регулювання світлофорів. Пожежу ліквідували, а в розташованих поруч житлових будинках вибило вікна.

У Дніпровському районі внаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У ДСНС зазначили, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

Вирва внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Ліквідація наслідків атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

Зруйнований дах будинку. Фото: ДСНС Києва

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що глава КП "Плесо" Андрій Вагін повідомив, що очищення озера Кирилівське від пально-мастильних матеріалів, які потрапили у водойму внаслідок російської атаки на Київ 2 липня, може тривати ще довгий час. Наразі фахівці продовжують використовувати спеціальні сорбенти для очищення води та запобігання осіданню нафтопродуктів на дні озера.

Новини.LIVE інформували, що місто Вишневе у Київській області продовжує відновлюватися після російської атаки, яка призвела до значних руйнувань і масштабної пожежі. Унаслідок ворожого удару загинули дев’ятеро людей, ще близько 60 мешканців отримали поранення.