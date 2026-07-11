Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 10

Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 10

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 08:44
Нападение РФ на Киев 11 июля: 10 пострадавших, в том числе один ребенок; в трех районах произошли пожары
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 11 июля российские войска в третий раз за неделю нанесли удар по Киеву. В результате обстрела столицы пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Киев 11 июля

По данным спасателей, в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания, пожары и повреждения гражданских объектов.

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки произошло попадание в трехэтажное офисно-складское здание. Из-за этого возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также в другой части района взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

Читайте также:

В Дарницком районе после попадания в проезжую часть загорелась электрощитовая система регулирования светофоров. Пожар ликвидировали, а в расположенных рядом жилых домах выбило окна.

В Днепровском районе в результате атаки возник пожар в складском помещении.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. В ГСЧС отметили, что информация о последствиях атаки уточняется.

Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 10 - фото 1
Воронка в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева
Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 10 - фото 2
Ликвидация последствий удара РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева
Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 10 - фото 3
Разрушенная крыша дома. Фото: ГСЧС Киева

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что глава КП "Плесо" Андрей Вагин сообщил, что очистка Кирилловского озера от горюче-смазочных материалов, попавших в водоем в результате российского удара по Киеву 2 июля, может продолжаться еще долгое время. В настоящее время специалисты продолжают использовать специальные сорбенты для очистки воды и предотвращения оседания нефтепродуктов на дне озера.

Новини.LIVE писали, что город Вишневое в Киевской области продолжает восстанавливаться после российского удара, который привел к значительным разрушениям и масштабному пожару. В результате вражеского удара погибли девять человек, еще около 60 жителей получили ранения.

Киев ГСЧС война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации