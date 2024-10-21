Обстріл Києва 21 жовтня — сили ППО збили всі дрони

Удар російських дронів по Києву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Росія в ніч проти 21 жовтня вкотре намагалась атакувати Київ дронами. Сили ППО знищили усі БпЛА, які загрожували місту. Внаслідок падіння уламків у трьох районах є пошкодження.

Про це у Telegram-каналі повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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Що відомо

За словами Сергія Попко, начальника КМВА, російські окупанти не зменшують інтенсивність повітряних атак як по Україні, так і по Києву. Зокрема, сьогоднішня ніч не була виключенням і ворог знову намагався атакувати столицю.

На цей раз повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків. Проте силами усіх складових Сил обороні — всі безпілотники, приблизно до десятка, які загрожували Києву — були знешкодженні.

Внаслідок атаки РФ по місту, падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці — Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

У КМВА уточнили, що за попередніми даними в Дніпровському районі пошкоджено електричний кабель. Інформації щодо постраждалих не було.

Тим часом в Голосіївському районі зафіксовано часткове оздоблення стін та є вибиті вікна в багатоквартирному житловому будинку. Руйнувань, пожеж та постраждалих не виявлено.

Однак у Солом'янському районі падіння уламків на дах одноповерхового житлового будинку спричинило пожежу. Вогонь було локалізовано. Наразі відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя, проте від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.

Також ми писали, що в цей день російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.