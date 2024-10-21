Обстрел Киева 21 октября — силы ПВО сбили все дроны

Удар российских дронов по Киеву. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Россия в ночь на 21 октября в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. Силы ПВО уничтожили все БпЛА, которые угрожали городу. В результате падения обломков в трех районах есть повреждения.

Об этом в Telegram-канале сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

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Что известно

По словам Сергея Попко, начальника КГВА, российские оккупанты не уменьшают интенсивность воздушных атак как по Украине, так и по Киеву. В частности, сегодняшняя ночь не была исключением и враг снова пытался атаковать столицу.

В этот раз воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами всех составляющих Сил обороны — все беспилотники, примерно до десятка, которые урожали Киеву — были обезврежены.

В результате атаки РФ по городу, падение обломков дронов зафиксировано в трех районах столицы — Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

В КГВА уточнили, что по предварительным данным в Днепровском районе поврежден электрический кабель. Информации о пострадавших не было.

Тем временем в Голосеевском районе зафиксирована частичная отделка стен и выбиты окна в многоквартирном жилом доме. Разрушений, пожаров и пострадавших не обнаружено.

Однако в Соломенском районе падение обломков на крышу одноэтажного жилого дома вызвало пожар. Огонь был локализован. Пока известно об одном пострадавшем. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица, но от госпитализации он отказался.

Напомним, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.

Также мы писали, что в этот день российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.