Обстріл Києва 25 жовтня — у Дарницькому районі виникла пожежа

Нічна атака РФ на Київ — уламки збитих дронів призвели до пожежі
В ніч з 24 проти 25 жовтня Російська Федерація вкотре атакує Київ. Зокрема, у Дарницькому районі уламки ворожих БпЛА спричинили пожежу.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Наслідки нічної атаки РФ на Київ 25 жовтня
"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії РФ по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога була вже як у Києві, так і в Київській області. Зокрема, в регіоні було чути вибухи. По ворожим дронам, які зафіксували в області, працювали сили ППО.
Також ми писали, що пізніше вибухи лунали вже безпосередньо у Києві. Сили ППО також збивали дрони.
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