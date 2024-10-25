Обстріл Києва 25 жовтня — у Дарницькому районі виникла пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч з 24 проти 25 жовтня Російська Федерація вкотре атакує Київ. Зокрема, у Дарницькому районі уламки ворожих БпЛА спричинили пожежу.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії РФ по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога була вже як у Києві, так і в Київській області. Зокрема, в регіоні було чути вибухи. По ворожим дронам, які зафіксували в області, працювали сили ППО.

Також ми писали, що пізніше вибухи лунали вже безпосередньо у Києві. Сили ППО також збивали дрони.