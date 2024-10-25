Обстрел Киева 25 октября - в Дарницком районе возник пожар

Пожар в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь с 24 на 25 октября Российская Федерация в очередной раз атакует Киев. В частности, в Дарницком районе обломки вражеских БпЛА повлекли за собой пожар.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

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Последствия ночной атаки РФ на Киев 25 октября

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Напомним, что в эту ночь воздушная тревога была уже как в Киеве, так и в Киевской области. В частности, в регионе были слышны взрывы. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.

Также мы писали, что позже взрывы раздавались уже непосредственно в Киеве. Силы ПВО также сбивали дроны.