Обстрел Киева 25 октября - в Дарницком районе возник пожар

Ночная атака РФ на Киев — обломки сбитых дронов привели к пожару
В ночь с 24 на 25 октября Российская Федерация в очередной раз атакует Киев. В частности, в Дарницком районе обломки вражеских БпЛА повлекли за собой пожар.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).
Последствия ночной атаки РФ на Киев 25 октября
"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.
Напомним, что в эту ночь воздушная тревога была уже как в Киеве, так и в Киевской области. В частности, в регионе были слышны взрывы. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.
Также мы писали, что позже взрывы раздавались уже непосредственно в Киеве. Силы ПВО также сбивали дроны.
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