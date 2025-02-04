Вночі 4 січня Київ атакували дрони — що відомо про наслідки

Пошук ворожих повітряних цілей в небі у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У ніч на 4 лютого Київ зазнав атаки ворожих ударних дронів. Зафіксовані пошкодження на кількох цивільних об'єктах.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки на Київ 4 січня

Однак уламки збитих дронів все ж спричинили пошкодження у столиці. Станом на 08:30 зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового будинку в Печерському районі.

Також пошкоджено вікна в декількох навчальних закладах, амбулаторії та господарських будівлях. За попередніми даними, постраждалих немає. На місцях подій працюють екстрені служби.

Начальник КМВА закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів, оскільки навіть збиті дрони становлять загрозу через падіння уламків.

"Дякую нашим воїнам, розрахункам ППО за успішне знищення ворожих цілей. На щастя, ударні дрони держави-терориста знешкоджуються, не долітаючи до своїх цілей. Проте падіння уламків також становить небезпеку", — повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників. Також повідомляли про падіння уламків у столиці.