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У Києві впали уламки дрона — що відомо про наслідки

4 лютого 2025 08:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Київ 4 січня — уламки дрона виявили на недобудові в Києві
Військові аналізують уламки БпЛА. Фото архівне: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві виявили уламки дрона після нічної атаки БпЛА Росії на Україну. Їх знайшли на території Печерського району.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Під час нічної атаки безпілотників на Київщину уламки одного з дронів виявили на кількох поверхах 18-поверхової недобудови в Печерському районі столиці. 

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок інциденту руйнувань та постраждалих немає, а пожежі не зафіксовано.

"Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було", — повідомив глава міста.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога вночі, 4 січня, лунала двічі. Повітряні сили України попереджали про запуск ударних безпілотників з боку Росії. 

Також нещодавно в КМДА підсумували наслідки російських атак на столицю впродовж січня. 

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