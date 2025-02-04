Атака на Київ 4 січня — уламки дрона виявили на недобудові в Києві

Військові аналізують уламки БпЛА. Фото архівне: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

У Києві виявили уламки дрона після нічної атаки БпЛА Росії на Україну. Їх знайшли на території Печерського району.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Під час нічної атаки безпілотників на Київщину уламки одного з дронів виявили на кількох поверхах 18-поверхової недобудови в Печерському районі столиці.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок інциденту руйнувань та постраждалих немає, а пожежі не зафіксовано.

"Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було", — повідомив глава міста.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога вночі, 4 січня, лунала двічі. Повітряні сили України попереджали про запуск ударних безпілотників з боку Росії.

Також нещодавно в КМДА підсумували наслідки російських атак на столицю впродовж січня.