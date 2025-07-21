Атака на Киев - количество пострадавших растет

Последствия атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские захватчики ракетами и дронами атаковали Киев. Сейчас количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 8 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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По информации главы Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:48 21 июля уже известно о 8 пострадавших в результате российской атаки на столицу.

Как сообщил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат, в Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий в результате российской атаки.

Кроме того, по его информации, также зафиксированы серьезные повреждения из-за падения уже сбитых целей.

Игнат отметил, все ракеты, как баллистические, так и крылатые, не достигли целей.

"По Киеву есть именно прямых попаданий по определенным объектам более полутора десятков. Остальные — очень серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели", — сказал Игнат.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину 21 июля 2025 года.