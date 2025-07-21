Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночной обстрел Киева — количество пострадавших снова возросло

Ночной обстрел Киева — количество пострадавших снова возросло

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 11:33
Атака на Киев - количество пострадавших растет
Последствия атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские захватчики ракетами и дронами атаковали Киев. Сейчас количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 8 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Киев — количество пострадавших растет

По информации главы Киевской городской военной администрации, по состоянию на 10:48 21 июля уже известно о 8 пострадавших в результате российской атаки на столицу.

Как сообщил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат, в Киеве зафиксировано более 15 прямых попаданий в результате российской атаки.

Кроме того, по его информации, также зафиксированы серьезные повреждения из-за падения уже сбитых целей.

Игнат отметил, все ракеты, как баллистические, так и крылатые, не достигли целей.

"По Киеву есть именно прямых попаданий по определенным объектам более полутора десятков. Остальные — очень серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели", — сказал Игнат.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину 21 июля 2025 года.

Киев обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации