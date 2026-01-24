Обстрел Киева 24 января - повреждены здания и зафиксированы пожары

Срочная новость

Россияне в ночь на 24 января осуществляют комбинированную атаку по Киеву, используя дроны и ракеты различных типов. Сейчас в столице зафиксированы пожары и попадания.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и пишет начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия комбинированной атаки на Киев 24 января

"Попадание в нежилую застройку в Деснянском и в Голосеевском районах. Киев под массированной атакой врага. Не оставляйте укрытий", - информировал Кличко в 01:58.

Впоследствии он уточнил, что последствий еще больше. В частности:

в Соломенском районе попадание в офисное здание;

в Днепровском горят гаражи. Также в результате падения обломков на парковке горит бензовоз.

медиков вызвали в Дарницкий район и Голосеевский район.

Параллельно Ткаченко подтверждает эту информацию, добавив, что в Голосеевском районе в результате обстрела зафиксировано повреждение окон в частном доме.

Новость дополняется...