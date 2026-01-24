Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночной обстрел Киева - горят гаражи, повреждены здания

Ночной обстрел Киева - горят гаражи, повреждены здания

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 02:24
Обстрел Киева 24 января - повреждены здания и зафиксированы пожары
Срочная новость

Россияне в ночь на 24 января осуществляют комбинированную атаку по Киеву, используя дроны и ракеты различных типов. Сейчас в столице зафиксированы пожары и попадания.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и пишет начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия комбинированной атаки на Киев 24 января

"Попадание в нежилую застройку в Деснянском и в Голосеевском районах. Киев под массированной атакой врага. Не оставляйте укрытий", - информировал Кличко в 01:58.

Впоследствии он уточнил, что последствий еще больше. В частности:

  • в Соломенском районе попадание в офисное здание;
  • в Днепровском горят гаражи. Также в результате падения обломков на парковке горит бензовоз.
  • медиков вызвали в Дарницкий район и Голосеевский район.

Параллельно Ткаченко подтверждает эту информацию, добавив, что в Голосеевском районе в результате обстрела зафиксировано повреждение окон в частном доме.

Новость дополняется...

Киев пожар обстрелы война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации