РФ уночі 25 листопада 2025 року завдала комбінованого удару по Києву — які наслідки обстрілу

Нічний обстріл Києва — уламки БпЛА влучили в житловий будинок
Дата публікації: 25 листопада 2025 01:53
Оновлено: 02:41
Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни атакували Київ ракетами та БпЛА. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях правого та лівого берегів. Зокрема, у Перечерському районі постраждав багатоквартирний житловий будинок.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Наслідки нічного обстрілу Києва 25 листопада
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що після влучання уламків БпЛА в будинку в Печерському районі спалахнула пожежа на рівні шостого й сьомого поверхів. На місце прямують екстрені служби.
У деяких районах столиці виникли перебої з енерго- та водопостачанням.
