Головна Київ Нічний обстріл Києва — уламки БпЛА влучили в житловий будинок

Нічний обстріл Києва — уламки БпЛА влучили в житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 01:53
Оновлено: 02:41
РФ уночі 25 листопада 2025 року завдала комбінованого удару по Києву — які наслідки обстрілу
Термінова новина

Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни атакували Київ ракетами та БпЛА. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях правого та лівого берегів. Зокрема, у Перечерському районі постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу Києва 25 листопада 

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що після влучання уламків БпЛА в будинку в Печерському районі спалахнула пожежа на рівні шостого й сьомого поверхів. На місце прямують екстрені служби. 

У деяких районах столиці виникли перебої з енерго- та водопостачанням. 

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
