РФ ночью 25 ноября 2025 года нанесла комбинированный удар по Киеву — какие последствия обстрела

Ночной обстрел Киева — обломки БпЛА попали в жилой дом
Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 01:53
обновлено: 02:01
Срочная новость
Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киев ракетами и БпЛА. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях правого и левого берегов. В частности, в Перечерском районе пострадал многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Реклама
Читайте также:
Последствия ночного обстрела Киева 25 ноября
Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что после попадания обломков БпЛА в доме в Печерском районе вспыхнул пожар на уровне шестого и седьмого этажей. На место направляются экстренные службы.
В некоторых районах столицы возникли перебои с энерго- и водоснабжением.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
Реклама