Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночной обстрел Киева — обломки БпЛА попали в жилой дом

Ночной обстрел Киева — обломки БпЛА попали в жилой дом

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 01:53
обновлено: 02:01
РФ ночью 25 ноября 2025 года нанесла комбинированный удар по Киеву — какие последствия обстрела
Срочная новость

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киев ракетами и БпЛА. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях правого и левого берегов. В частности, в Перечерском районе пострадал многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Последствия ночного обстрела Киева 25 ноября

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что после попадания обломков БпЛА в доме в Печерском районе вспыхнул пожар на уровне шестого и седьмого этажей. На место направляются экстренные службы.

В некоторых районах столицы возникли перебои с энерго- и водоснабжением.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации