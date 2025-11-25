РФ ночью 25 ноября 2025 года нанесла комбинированный удар по Киеву — какие последствия обстрела

Срочная новость

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киев ракетами и БпЛА. Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях правого и левого берегов. В частности, в Перечерском районе пострадал многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Последствия ночного обстрела Киева 25 ноября

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что после попадания обломков БпЛА в доме в Печерском районе вспыхнул пожар на уровне шестого и седьмого этажей. На место направляются экстренные службы.

В некоторых районах столицы возникли перебои с энерго- и водоснабжением.

