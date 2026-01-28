Видео
Україна
Видео

Главная Киев Ночной обстрел Киева — в столице повреждена высотка

Ночной обстрел Киева — в столице повреждена высотка

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 03:01
Обстрел Киева 28 января - россияне повредили многоэтажку
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 28 января атаковали Киев дронами. В одном из районов на дорогу упали обломки дронов и поврежден дом. 

Об этом в Telegram сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Киеву 28 января

По словам Ткаченко, в Голосеевском районе на дорогу упали обломки БпЛА. Кроме того, есть и другие последствия.

"В результате падения обломков в Голосеевском районе повреждены также окна жилого дома. В нежилом здании возник пожар на крыше", — написал начальник КГВА.

Однако позже он уточнил, что на локации повреждена кровля многоэтажки, а информация о пожаре на крыше нежилого здания не подтвердилась.

Напомним, что россияне этой ночью атаковали также Киевскую область. В частности, в Белогородской громаде повреждена многоэтажка, и на верхнем этаже произошел пожар.

Также мы писали, что враг в очередной раз ударил ночью по Одессе. По данным местных властей, оккупанты попали по территории православного монастыря.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
