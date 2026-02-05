Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нічний удар по Київщині — постраждала людина, пошкоджено будинок

Нічний удар по Київщині — постраждала людина, пошкоджено будинок

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 03:17
Обстріл Київської області 5 лютого - постраждала людина та пошкоджено будинок
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 5 лютого вчергове атакували дронами Київську область. Наразі в регіоні постраждала людина та пошкоджено щонайменше один будинок.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу по Київщині 5 лютого

За словами Миколи Калашника, під ударом дронів знову опинилися мирні населені пункти області.

"На жаль, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок. Більше деталей — згодом", — йдеться у повідомленні.

Також Калашник додав, що ворожа атака триває, тому закликав людей залишатися в безпечних місцях.

Новина доповнюється...

Київська область обстріли війна в Україні Росія руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації