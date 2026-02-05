Обстріл Київської області 5 лютого - постраждала людина та пошкоджено будинок

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 5 лютого вчергове атакували дронами Київську область. Наразі в регіоні постраждала людина та пошкоджено щонайменше один будинок.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки обстрілу по Київщині 5 лютого

За словами Миколи Калашника, під ударом дронів знову опинилися мирні населені пункти області.

"На жаль, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок. Більше деталей — згодом", — йдеться у повідомленні.

Також Калашник додав, що ворожа атака триває, тому закликав людей залишатися в безпечних місцях.

