Ночной удар по Киевской области - пострадал человек, поврежден дом

Ночной удар по Киевской области - пострадал человек, поврежден дом

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 03:17
Обстрел Киевской области 5 февраля - пострадал человек и поврежден дом
Срочная новость

Россияне в ночь на 5 февраля в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Сейчас в регионе пострадал человек и поврежден по меньшей мере один дом.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Читайте также:

Последствия обстрела по Киевской области 5 февраля

По словам Николая Калашника, под ударом дронов снова оказались мирные населенные пункты области.

"К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также поврежден частный дом. Больше деталей - позже", - говорится в сообщении.

Также Калашник добавил, что вражеская атака продолжается, поэтому призвал людей оставаться в безопасных местах.

Новость дополняется...

Киевская область обстрелы война в Украине Россия разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
