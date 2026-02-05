Обстрел Киевской области 5 февраля - пострадал человек и поврежден дом

Срочная новость

Россияне в ночь на 5 февраля в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Сейчас в регионе пострадал человек и поврежден по меньшей мере один дом.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Последствия обстрела по Киевской области 5 февраля

По словам Николая Калашника, под ударом дронов снова оказались мирные населенные пункты области.

"К сожалению, в Вышгородском районе в результате атаки пострадал мужчина. Его с рваной раной грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также поврежден частный дом. Больше деталей - позже", - говорится в сообщении.

Также Калашник добавил, что вражеская атака продолжается, поэтому призвал людей оставаться в безопасных местах.

Новость дополняется...