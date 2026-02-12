Обстріл Києва 12 лютого - у столиці пошкоджені будинки

Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 12 лютого вчергове здійснюють комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу балістикою і дронами в столиці пошкоджені будівлі.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Згідно допису Кличка, наслідки російської атаки наразі зафіксовані щонайменше у трьох районах. Під удар потрапили будівлі.

"У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок.

У Голосіївському та Деснянському — в нежитлову забудову. Масована атака ворога на столицю триває", — написав мер Києва.

Окрім того, у Деснянський та Дарницький райони люди викликали медиків.

Новина доповнюється...