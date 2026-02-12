Обстріл Києва 12 лютого - у столиці пошкоджені будинки

Нічний удар РФ по Києву — пошкоджено будинок та нежитлову забудову
Дата публікації: 12 лютого 2026 02:53
Термінова новина
Російські окупанти в ніч проти 12 лютого вчергове здійснюють комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу балістикою і дронами в столиці пошкоджені будівлі.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Згідно допису Кличка, наслідки російської атаки наразі зафіксовані щонайменше у трьох районах. Під удар потрапили будівлі.
"У Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок.
У Голосіївському та Деснянському — в нежитлову забудову. Масована атака ворога на столицю триває", — написав мер Києва.
Окрім того, у Деснянський та Дарницький райони люди викликали медиків.
Новина доповнюється...
