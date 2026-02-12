Видео
Україна
Видео

Главная Киев Ночной удар РФ по Киеву - повреждены дом и нежилая застройка

Ночной удар РФ по Киеву - повреждены дом и нежилая застройка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 02:53
Обстрел Киева 12 февраля - в столице повреждены дома
Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 12 февраля в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела баллистикой и дронами в столице повреждены здания.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 12 февраля

Согласно сообщению Кличко, последствия российской атаки пока зафиксированы по меньшей мере в трех районах. Под удар попали здания.

"В Дарницком районе, предварительно, попадание в частный дом.
В Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку. Массированная атака врага на столицу продолжается", - написал мэр Киева.

Кроме того, в Деснянский и Дарницкий районы люди вызвали медиков.

Новость дополняется...

Виталий Кличко Киев обстрелы война в Украине ракетный удар разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
