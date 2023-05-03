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Нєбитов повідомив, що за добу в Київській області сталося 23 ДТП: є травмовані та загиблий

3 травня 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нєбитов повідомив, що за добу в Київській області сталося 23 ДТП: є травмовані та загиблий
Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом цієї доби на дорогах Київської області сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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За словами Нєбитова, внаслідок аварій поранення різного ступеню тяжкості отримали три людини, ще одна особа загинула. 

"В селі Бобриця Бучанського району водій на смерть збив пішохода і втік з місця події", — повідомив Нєбитов.

Пострадавший в ДТП в Киевской области
Постраждалий чоловік в ДТП та медик. Фото: t.me/andrii_nebytov

Він розповів, що 21 водій авто сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. 

Нєбитов закликав людей дотримуватися правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, у першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.

Також ми писали, що нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Додамо, у весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Патрульні нагадали усім мотоциклістам правила дорожнього руху.

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