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Небытов сообщил, что за сутки в Киевской области произошло 23 ДТП: есть травмированные и погибший

3 мая 2023 11:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Небытов сообщил, что за сутки в Киевской области произошло 23 ДТП: есть травмированные и погибший
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Фото: Нацполиция
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За эти сутки на дорогах Киевской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По словам Небытова, в результате аварий ранения разной степени тяжести получили три человека, еще один человек погиб.

"В селе Бобрица Бучанского района водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия", — сообщил Небытов.

Пострадавший в ДТП в Киевской области
Пострадавший мужчина в ДТП и медик. Фото: t.me/andrii_nebytov

Он рассказал, что 21 водитель авто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Небытов призвал людей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Также мы писали, что недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

Добавим, в весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.

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