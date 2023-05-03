Небытов сообщил, что за сутки в Киевской области произошло 23 ДТП: есть травмированные и погибший

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Фото: Нацполиция

За эти сутки на дорогах Киевской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По словам Небытова, в результате аварий ранения разной степени тяжести получили три человека, еще один человек погиб.

"В селе Бобрица Бучанского района водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия", — сообщил Небытов.

Пострадавший мужчина в ДТП и медик. Фото: t.me/andrii_nebytov

Он рассказал, что 21 водитель авто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Небытов призвал людей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Также мы писали, что недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

Добавим, в весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.