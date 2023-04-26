У Києві затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони

Автомобілі їдуть по вечірньому Києву. Фото: Новини.LIVE

У Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

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Що відомо

Днями, поліцейські отримали виклик про порушення ПДР у Деснянському районі. Заявник повідомив, що побачив як автомобіль Mini Cooper ледь не збив жінку та втік з місця.

"Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили неподалік транспортний засіб, який описав небайдужий громадянин. Поліцейські намагались зупинити автівку, однак керманич не реагував на спеціальні світлові та звукові сигнали й прискорився, намагаючись втекти", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, під час переслідування водій здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями, покинув свій транспортний засіб та побіг. Патрульні наздогнали та затримали його.

Правоохоронці запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,58 проміле.

Стосовно громадянина склали протоколи за ч. 1 ст. 130, ст. 124 та ст. 122-4 КУпАП, й відсторонили його від керування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві патрульні затримали 20-річного чоловіка, який мав при собі 17 згортків із наркотиками.