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У Києві затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони

26 квітня 2023 20:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони
Автомобілі їдуть по вечірньому Києву. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

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Що відомо

Днями, поліцейські отримали виклик про порушення ПДР у Деснянському районі. Заявник повідомив, що побачив як автомобіль Mini Cooper ледь не збив жінку та втік з місця. 

"Інспектори обстежили прилеглу територію та виявили неподалік транспортний засіб, який описав небайдужий громадянин. Поліцейські намагались зупинити автівку, однак керманич не реагував на спеціальні світлові та звукові сигнали й прискорився, намагаючись втекти", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, під час переслідування водій здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями, покинув свій транспортний засіб та побіг. Патрульні наздогнали та затримали його. 

Правоохоронці запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,58 проміле. 

Стосовно громадянина склали протоколи за ч. 1 ст. 130, ст. 124 та ст. 122-4 КУпАП, й відсторонили його від керування. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві патрульні затримали 20-річного чоловіка, який мав при собі 17 згортків із наркотиками.

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