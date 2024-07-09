Німеччина готова розмістити у своїх медзакладах дітей з "Охматдиту"

Карл Лаутербах. Фото: aussiedlerbote.de

Після ракетного удару РФ по київській дитячій лікарні "Охматдит" Німеччина згодна розмістити у своїх медичних закладах українських маленьких пацієнтів. Німці готові прийняти хворих дітей у будь-який час.

Про це в понеділок, 8 липня, написав на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

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Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024

Як очільник МОЗ Німеччини прокоментував ракетний удар по "Охматдиту"

Після розмови з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком Лаутербах заявив, що наступний рятувальний рейс вилетить вже цієї середи, 10 липня.

"Ми приймемо хворих дітей, які цього потребують у будь-який момент, а наступний рейс рятувальників стартує в середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін укотре показав, що він військовий злочинець", — написав міністр.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по "Охматдиту" United24 разом із monobank відкрили збір на 100 мільйонів гривень для допомоги дитячій клініці. Потрібну суму зібрали менш ніж за три години, однак збір триває: тепер мета — зібрати 200 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит". Голова держави заявив, що Росія має сповна відповісти за всі свої злочини проти людей, дітей та людяності загалом.