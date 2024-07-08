Удар росіян по "Охматдиту" 8 липня — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Він наголосив, що під завалами є люди, кількість постраждалих і загиблих невідома.

Про це Зеленський заявив у понеділок, 8 липня.

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"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня", — зазначив президент.

Глава держави нагадав, що "Охматдит" врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Він зазначив, що зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами є люди. За словами Зеленського точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

"Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", — додав він.

Президент зазначив, що росія не може не знати, куди летять випущені нею ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини проти людей, дітей та людяності загалом.

"Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", — резюмував президент.

Нагадуємо, у Києві під час ракетної атаки відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит".

Зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.