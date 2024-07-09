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Германия готова принять на лечение украинских детей из "Охматдета"

9 июля 2024 04:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Германия готова разместить в своих медучреждениях детей из "Охматдета"
Карл Лаутербах. Фото: aussiedlerbote.de
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

После ракетного удара РФ по киевской детской больнице "Охматдет" Германия согласна разместить в своих медицинских учреждениях украинских маленьких пациентов. Немцы готовы принять больных детей в любое время.

Об этом в понедельник, 8 июля, написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах .

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После разговора с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко Лаутербах заявил, что следующий спасательный рейс вылетит уже в эту среду, 10 июля.

"Мы примем больных детей, которые в этом нуждаются, в любой момент, а следующий рейс спасателей стартует в среду. Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник", — написал министр.

Напомним, после российского ракетного удара по "Охматдету" United24 вместе с monobank открыли сбор на 100 миллионов гривен для помощи детской клинике. Нужную сумму собрали менее чем за три часа, однако сбор продолжается: теперь цель — собрать 200 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по детской больнице "Охматдет". Глава государства заявил, что Россия должна полностью ответить за все свои преступления против людей, детей и человечности в целом.

Германия война в Украине Охматдет ракетный удар медицинская помощь

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