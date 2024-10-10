Хроніки сили — в Україні представили новий проєкт

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українська дизайнерка Ольга Навроцька та режисер Алан Бадоєв представили спільний проєкт "Хроніки сили". Це перший український фентезі-всесвіт, метою якого є відновити знання та міфи про український народ, які були приховані, переписані або знищені.

Кореспондент Новини.LIVE був присутній на закритій презентації проєкту.

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Презентація проєкту "Хроніки сили"

Відомом, що ідея цього проєкту виникла ще в травні 2022 року. З того часу творча команда поступово почалася працювати та наближатися до реалізації проєкту. А 10 жовтня представила результати на закритій презентації.

Алан Бадоєв на презентації проєкту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ольга Навроцька на презентації проєкту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Проєкт "Хроніки Сили" обіцяє стати масштабним культурним явищем і викликати широкий резонанс в українському суспільстві. Офіційна презентація проєкту відбудеться 14 жовтня.

Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Алан Бадоєв на презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві відкрили фотовиставку "Небо падає". Вона присвячена українському герою Антону Кіреєву.

Також у мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому.