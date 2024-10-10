Хроніки сили — в Україні представили новий проєкт

Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE
Українська дизайнерка Ольга Навроцька та режисер Алан Бадоєв представили спільний проєкт "Хроніки сили". Це перший український фентезі-всесвіт, метою якого є відновити знання та міфи про український народ, які були приховані, переписані або знищені.
Кореспондент Новини.LIVE був присутній на закритій презентації проєкту.
Презентація проєкту "Хроніки сили"
Відомом, що ідея цього проєкту виникла ще в травні 2022 року. З того часу творча команда поступово почалася працювати та наближатися до реалізації проєкту. А 10 жовтня представила результати на закритій презентації.
Проєкт "Хроніки Сили" обіцяє стати масштабним культурним явищем і викликати широкий резонанс в українському суспільстві. Офіційна презентація проєкту відбудеться 14 жовтня.
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Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Алан Бадоєв на презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Презентації проєкту "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Нагадаємо, кілька днів тому у Києві відкрили фотовиставку "Небо падає". Вона присвячена українському герою Антону Кіреєву.
Також у мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому.
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