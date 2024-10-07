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У мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому — фото

7 жовтня 2024 08:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Який вигляд мав Київ на початку 1900-х років — історичні фотографії
Київ на початку 1900-х років. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві на початку 1900-х років активно розбудовувався центр міста. Також почав розвиватися пасажирський транспорт, а Хрещатик перетворювали на діловий центр. 

Старі фото столиці оприлюднила сторінка Київ, жива історія у Facebook.

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На фото помітні будівлі у центрі міста, які збереглися й дотепер. Зокрема, Костел Святого Миколая, біля якого зараз розташована станція метрополітену "Палац Україна".

Костел Святого Миколая на початку 1900-х років - який вигляд мав
Костел Святого Миколая. Фото: Facebook/Київ, жива історія 

Також на старих світлинах помітно й Софіївський собор та площу, яка розташована поруч.

Софіївський собор - історики показали, який вигляд мав на початку 20 століття
Софіївський собор. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Стало відомо, як виглядала Софіївська площа 100 років тому
Софіївська площа. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Згідно з відкритими історичними даними, на початку 20 століття у місті активно розвивалися водопостачання, каналізація та освітлення тощо.

Що відбувалося у Києві на початку 20 століття - головні забудови
Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія
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Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Відомо, що у 1901 році в столиці було споруджено будинок Оперного театру, а Київська рисувальна школа Миколи Мурашка перетворена на Художнє училище.

Поділ та Бесарабський ринок - історики показали, який вигляд мали місця 100 років тому
Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія

У 1904 відкрили Київський художньо-промисловий і науковий музей та музично-драматичну школу Миколи Лисенка, а у 1905-му — фунікулер.

На чому пересувалися кияни понад 100 років тому - фото
Кияни на початку 1900-х років. Фото: Facebook/Київ, жива історія

У 1907 році в столиці відкрили перший стаціонарний український театр в приміщенні Троїцького народного дому, у 1909-му — Київський зоопарк, а у 1914-му споруджено Бесарабський ринок.

Коли відкрився Бесарабський ринок у Києві - історичні кадри
Бесарабський ринок. Фото: Facebook/Київ, жива історія
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Київ на початку 1900-х. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ показали, що зараз відбувається на деокупованому острові Зміїний.

А голова Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив знімки міста Роботине, яке сильно постраждало від російських обстрілів.

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