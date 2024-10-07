Який вигляд мав Київ на початку 1900-х років — історичні фотографії

Київ на початку 1900-х років. Фото: Facebook/Київ, жива історія

У Києві на початку 1900-х років активно розбудовувався центр міста. Також почав розвиватися пасажирський транспорт, а Хрещатик перетворювали на діловий центр.

Старі фото столиці оприлюднила сторінка Київ, жива історія у Facebook.

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На фото помітні будівлі у центрі міста, які збереглися й дотепер. Зокрема, Костел Святого Миколая, біля якого зараз розташована станція метрополітену "Палац Україна".

Костел Святого Миколая. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Також на старих світлинах помітно й Софіївський собор та площу, яка розташована поруч.

Софіївський собор. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Софіївська площа. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Згідно з відкритими історичними даними, на початку 20 століття у місті активно розвивалися водопостачання, каналізація та освітлення тощо.

Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Відомо, що у 1901 році в столиці було споруджено будинок Оперного театру, а Київська рисувальна школа Миколи Мурашка перетворена на Художнє училище.

Центр Києва. Фото: Facebook/Київ, жива історія

У 1904 відкрили Київський художньо-промисловий і науковий музей та музично-драматичну школу Миколи Лисенка, а у 1905-му — фунікулер.

Кияни на початку 1900-х років. Фото: Facebook/Київ, жива історія

У 1907 році в столиці відкрили перший стаціонарний український театр в приміщенні Троїцького народного дому, у 1909-му — Київський зоопарк, а у 1914-му споруджено Бесарабський ринок.

Бесарабський ринок. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Київ на початку 1900-х. Фото: Facebook/Київ, жива історія

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