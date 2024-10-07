Який вигляд мав Київ на початку 1900-х років — історичні фотографії

У мережі показали, який вигляд мав Київ понад 100 років тому — фото
У Києві на початку 1900-х років активно розбудовувався центр міста. Також почав розвиватися пасажирський транспорт, а Хрещатик перетворювали на діловий центр.
Старі фото столиці оприлюднила сторінка Київ, жива історія у Facebook.
Вигляд Києва
На фото помітні будівлі у центрі міста, які збереглися й дотепер. Зокрема, Костел Святого Миколая, біля якого зараз розташована станція метрополітену "Палац Україна".
Також на старих світлинах помітно й Софіївський собор та площу, яка розташована поруч.
Згідно з відкритими історичними даними, на початку 20 століття у місті активно розвивалися водопостачання, каналізація та освітлення тощо.
Відомо, що у 1901 році в столиці було споруджено будинок Оперного театру, а Київська рисувальна школа Миколи Мурашка перетворена на Художнє училище.
У 1904 відкрили Київський художньо-промисловий і науковий музей та музично-драматичну школу Миколи Лисенка, а у 1905-му — фунікулер.
У 1907 році в столиці відкрили перший стаціонарний український театр в приміщенні Троїцького народного дому, у 1909-му — Київський зоопарк, а у 1914-му споруджено Бесарабський ринок.
Раніше у Міністерстві внутрішніх справ показали, що зараз відбувається на деокупованому острові Зміїний.
А голова Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив знімки міста Роботине, яке сильно постраждало від російських обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!