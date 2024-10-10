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Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

10 октября 2024 11:32
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Хроники силы — в Украине представили новый проект
Алан Бадоев и Ольга Навроцкая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

Украинская дизайнер Ольга Навроцкая и режиссер Алан Бадоев представили совместный проект "Хроники силы". Это первая украинская фэнтези-вселенная, целью которой является восстановить знания и мифы об украинском народе, скрытые, переписанные или уничтоженные.

Корреспондент Новини.LIVE присутствовал на закрытой презентации проекта.

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Презентация проекта "Хроники силы"

Известно, что идея этого проекта возникла еще в мае 2022 года. С этого времени творческая команда постепенно начала работать и приближаться к реализации проекта. А 10 октября представила результаты на закрытой презентации.

проект Хроники силы
Алан Бадоев на презентации проекта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
презентация проекта Хроники силы
Ольга Навроцкая на презентации проекта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Проект "Хроники Силы" обещает стать масштабным культурным явлением и вызвать широкий резонанс в украинском обществе. Официальная презентация проекта состоится 14 октября.

  • Новый проект
    Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Новый проект
    Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Новый проект
    Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Новый проект
    Алан Бадоев на презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Новый проект
    Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Напомним, несколько дней назад в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву.

Также в сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад.

Киев украинцы Алан Бадоев мифы Ольга Навроцкая фоторепортаж

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