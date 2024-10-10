Хроники силы — в Украине представили новый проект

Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE
Украинская дизайнер Ольга Навроцкая и режиссер Алан Бадоев представили совместный проект "Хроники силы". Это первая украинская фэнтези-вселенная, целью которой является восстановить знания и мифы об украинском народе, скрытые, переписанные или уничтоженные.
Корреспондент Новини.LIVE присутствовал на закрытой презентации проекта.
Презентация проекта "Хроники силы"
Известно, что идея этого проекта возникла еще в мае 2022 года. С этого времени творческая команда постепенно начала работать и приближаться к реализации проекта. А 10 октября представила результаты на закрытой презентации.
Проект "Хроники Силы" обещает стать масштабным культурным явлением и вызвать широкий резонанс в украинском обществе. Официальная презентация проекта состоится 14 октября.
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Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Алан Бадоев на презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Презентации проекта "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Напомним, несколько дней назад в Киеве открыли фотовыставку "Небо падает". Она посвящена украинскому герою Антону Кирееву.
Также в сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад.
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